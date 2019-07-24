"نار الغيرة".. أمريكية تحطم رأس حبيبها بـ"لاب توب": نظر إلى فتاة أخرى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press امرأة تنتقم من حبيبها

"الغيرة" شعور إنساني طبيعي موجود بالفطرة في البشر، لكن إن زاد عن حده يأكل كل شيء، ووصفها البعض بـ"نار الغيرة"، وهو ما حدث مع فتاة أمريكية على متن إحدى الطائرات، عندما نظر إلى فتاة أخرى، فلم تتمالك أعصابها وضربته بـ"لاب توب" على رأسه.

"هل تريد أن تحاول النظر إلى نساء أخريات؟".. عبارة رددتها الفتاة على متن طائرة أمريكية، حينما اكتشفت أن حبيبها يختلس النظر إلى فتاة أخرى، لتخرج عن شعورها وتقوم بعمل لم يتوقعه أحد على الإطلاق من شدة غضبها منه حيث حطمت رأسه بجهاز الكمبيوتر المحمول.

كانت الفتاة في نوبة غضب شديدة، وأخذت تصرخ وتتحدث بصوت عالٍ وتعنفه، وأخذت تطارده في جميع أنحاء الطائرة، وهو ما أصاب الركاب بصدمة شديدة، لرد فعلها وهي تحطم رأسه بـ"لاب توب"، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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رصدت الواقعة والمشاجرة كاميرات المراقبة، وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، محققًا نسبة مشاهدة عالية، وتفاعل عدد كبير من الرواد معها ومع موقفها، مبديين رضاهم عما فعلته.

وحاول أحد أفراد طاقم الطائرة التدخل لحل المشكلة وتهدئة المرأة، التي طلب منها إحضار حقائبها إلى مقدمة الطائرة، قبل أن تصرخ في صديقها، مرة أخرى بغضب لا يمكن السيطرة عليه، وطبقًا للتقارير الإعلامية ألقي القبض على المرأة بعد ذلك بتهمة الاعتداء.