عاجل.. أردوغان يتحدى الاتحاد الأوروبي ويعلن استمرار التنقب شرق المتوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإجراءات التركية في شرق المتوسط وفي سوريا تظهر حرص أنقرة على حماية حقوق الشعب التركي وأتراك قبرص، وإن أي تهديدات علنية أو مبطنة بالعقوبات لن تثني تركيا عن قضيتها العادلة، حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وأضاف "أردوغان" أن أنقرة لديها القوة والحزم للقضاء على كل أشكال التهديدات ضد استقلالها ووجودها وأمن مواطنيه.

كان الاتحاد الأوروبي، أقر سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسبما أفادت به مصادر أوروبية.

وجاءت العقوبة الأكبر باقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020، كما طُلِب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا.