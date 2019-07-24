دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شركة ستينا بالك تقول إنها أجرت اتصالا بطاقم ناقلة تحتجزها إيران

ستوكهولم (رويترز) - قال متحدث باسم شركة ستينا بالك السويدية، التي تشغل ناقلة ترفع علم بريطانيا احتجزتها إيران الأسبوع الماضي، إن الشركة أجرت اتصالا هاتفيا مع طاقم الناقلة ستينا إمبيرو المؤلف من 23 فردا وإنهم جميعا بخير.

كانت إيران قد احتجزت يوم السبت الناقلة ستينا إمبيرو لأنها اصطدمت بقارب صيد. وقالت شركة ستينا بالك إنها لم تتلق ما يدل على حدوث مثل هذا التصادم.

وقال المتحدث باسم الشركة بات أدامسون "أجرينا اتصالا مباشرا مع الطاقم على متن السفينة الليلة الماضية عبر الهاتف وكلهم بخير وبصحة جيدة ويجدون تعاونا طيبا مع الإيرانيين على متن السفينة".

وقال "نحن نرى هذا كخطوة أولى وتقدما نحو الوصول إلى حل".

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)