"ترامب" يرضخ للشركات الأمريكية ويوافق على استئناف التعامل مع "هواوي"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنَّ الشركات الأمريكية تستطيع بيع معداتها وأجهزتها لشركة هواوي"، مبينًا أنَّه لا يوجد مشكلة كبيرة أو طارئة في ذلك الأمر.

ووفقاً لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر"، جاء تصريح ترامب عقب انتهاء الاجتماع الذي عقدته الإدارة الأمريكية أمس، مع الرؤساء التنفيذيين لأكبر 7 شركات تكنولوجيا أمريكية متضمنة كل من Google، Cisco، Intel، Qualcomm Micron، Broadcom" وWestern Digital"، الذين أجمعوا على المطالبة بإصدار تراخيص فورية من وزارة التجارة الأمريكية لمواصلة التعامل التجاري مع "هواوي"، وهو ما وافق عليه ترامب .

استهدف الاجتماع، تخفيف القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على شركة "هواوي"، عملاقة المعدات والأجهزة الشبكية بالعالم ومناقشة الوصول لحلول نهائية لإعادة الأوضاع التجارية بين الشركات الأمريكية وشركة "هواوي".

تأتي هذه الخطوة الحاسمة بعد تصريح ترامب، بأنَّ الشركات الأمريكية يمكنها بيع معداتها لشركة "هواوي"، مضيفًا أنَّ السماح للمعاملات بين الجهتين لن يمثل "مشكلة طوارئ وطنية كبرى"، وذلك خلال قمة الـ20 التي عُقدت في اليابان، بعد اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.