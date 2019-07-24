انتحار موظف بالقفز من أعلى شركة كهرباء قها حزنًا على وفاة صديقه

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم موظف بشركة كهرباء مدينة قها، بالقليوبية، على الانتحار، اليوم الأربعاء، بالقفز من أعلى الشركة، بسبب مروره بضائقة نفسية، بسبب وفاة صديقه المقرب.

جرى نقل الجثة لمشرحة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بانتحار "ح. أ"، 56 سنة، حاصل علي دبلوم زراعة، موظف بشركة كهرباء قها، مقيم عزبة الحسين.

كشفت تحريات رجال المباحث، أن المنتحر مر بظروف نفسية سيئة خلال الأيام الأخيرة قبل وفاته، بسبب وفاة صديقه المقرب الذي أثر عليه بالسب، ودفعه للصعود إلى أعلى مبنى شركة الكهرباء والقفز، ليلقى حتفه على الفور.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.