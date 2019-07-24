مسئول تأمين البحيرة عن واقعة "الشبشب": "الغلط متبادل والمريضة اتصالحت"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قالت الدكتورة مها عمر، مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة، في أول تعليق لها على واقعة ضرب ممرضة لإحدى المرضى بالشبشب داخل عيادات كفر الدوار، إن عددًا من الإجراءات القانونية اتخذت تجاه الممرضة وزميلة لها، وأن طرفًا ثالث أراد تصعيد الأمور، بنشر المقطع رغم قبول المريضة الصلح في وقتها.

وأوضحت مدير فرع التأمين الصحي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فور الواقعة أحيلت الممرضتين للتحقيق الداخلي، وأصدرنا قرارًا بنقل إحداهما إلى عيادة أخرى لحين صدور نتيجة التحقيق".

وأضافت مدير الفرع: "عقب ذلك بيوم واحد وردتنا إشارة من رئاسة الهيئة، بإيقاف الاثنتين عن العمل لمدة ٣ شهور، واستدعائهما للتحقيق بالقاهرة، وكذا ضرورة حضور عدد من شهود الواقعة للإدلاء بأقوالهم".

وأكملت: "وردتنا بالأمس إشارة من رئاسة الهيئة بإعادة الممرضتين إلى عملهما، ولكن لم يرد بعد القرار النهائي لنتيجة التحقيق معهما".

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وأبدت المسئولة دهشتها من انتشار المقطع بعد أيام من الواقعة رغم التصالح بين الطرفين، وقالت: "الخطأ متبادل من الطرفين والمريضة هي من بادرت بتوجيه ألفاظًا نابية للممرضة، التي خرجت عن شعورها، وحدث الاشتباك بين الطرفين، ورغم انتهاء الأمر بالتصالح بينهما في نفس اليوم، إلا أننا قررنا التحقيق مع الممرضتين للتأكيد على الانضباط الإداري بالمكان.

واختتمت مسئول التأمين الصحي حديثها قائلة: "المريضة لم تصعد شكواها لاشتراكها في الخطأ، ولتأكدها من اتخاذنا إجراءات عقابية مع الممرضة، تحفظ حقها وحق المرضى، ومن نشر المقطع طرف ثالث أراد تصعيد الأمور وإثارة البلبلة".

وشهد أمس تداول مقطع يظهر وقوع مشادة بين ممرضة و إحدى المترددات على عيادة العظام، قامت على إثرها الأولى بجذب الأخيرة داخل غرفة الكشف والاعتداء عليها بالضرب بـالشبشب.

وقال شهود عيان إن المشكلة بدأت عندما طرقت سيدة باب حجرة الطبيب، لتعجلها في الكشف، فخرجت الممرضة وأخبرتها أنها لن تستلم الدفاتر سوى بعد تجهيز الغرفة، ثم عادت نفس السيدة وطرقت الباب بشدة، ودخلت في مشادة كلامية مع الممرضة واحتدت عليها، ما دفع الأخيرة إلى جذبها وإدخالها إلى حجرة الكشف والتعدى عليها بالضرب بالشبشب.