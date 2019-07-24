اخبار العالم

ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة بشمال شرق بلغاريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت بلغاريا ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة لتربية الخنازير بالقرب من مدينة "روس" في شمال شرق البلاد.
ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن ألكسندرا ميتوفا

المسئولة البارزة بالهيئة الوطنية لسلامة الأغذية قولها "إنه تم اكتشاف بؤرة جديدة في مزرعة كبيرة بقرية برازيلن تضم أكثر من 40 ألف خنزير، مشيرة إلى أنه تقرر إعدام كافة الخنازير الموجودة بالمزرعة".
وتعد هذه الحالة الـ19 التي يتم تسجيلها في البلاد منذ اكتشاف أول انتشار للفيروس القاتل في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيانات وكالة سلامة الغذاء.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة بشمال شرق بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا