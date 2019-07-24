ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة بشمال شرق بلغاريا

أعلنت بلغاريا ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة لتربية الخنازير بالقرب من مدينة "روس" في شمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن ألكسندرا ميتوفا

المسئولة البارزة بالهيئة الوطنية لسلامة الأغذية قولها "إنه تم اكتشاف بؤرة جديدة في مزرعة كبيرة بقرية برازيلن تضم أكثر من 40 ألف خنزير، مشيرة إلى أنه تقرر إعدام كافة الخنازير الموجودة بالمزرعة".وتعد هذه الحالة الـ19 التي يتم تسجيلها في البلاد منذ اكتشاف أول انتشار للفيروس القاتل في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيانات وكالة سلامة الغذاء.