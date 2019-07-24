ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة بشمال شرق بلغاريا

أعلنت بلغاريا ظهور بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة لتربية الخنازير بالقرب من مدينة "روس" في شمال شرق البلاد.
ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن ألكسندرا ميتوفا
وتعد هذه الحالة الـ19 التي يتم تسجيلها في البلاد منذ اكتشاف أول انتشار للفيروس القاتل في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيانات وكالة سلامة الغذاء.
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