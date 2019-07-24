بعد فوزه برئاسة الحكومة.. جونسون في مواجهة صعوبات وتحديات جمة

تسود حالة من الترقب في أوروبا وتتزايد التساؤلات حول ما يمكن أن يقدمه بوريس دي بيفل جونسون، للمملكة المتحدة لاسيما فيما يخص قضية الخروج من الإتحاد الأوروبي بريكست، وذلك بعد فوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين البريطاني، وبالتالي برئاسة وزارء المملكة المتحدة .

ولفتت شبكة سكاي نيوز البريطانية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء إلى أن جونسون يعيش في الوقت الراهن نشوة الانتصار بعد تغلبه على منافسه وزير الخارجية جيرمي هانت بفارق كبير، لكنها استبعدت دوام هذه النشوة بعد أول زيارة له يقوم بها كرئيس للوزراء إلى بروكسل.



وبالرغم من أن قادة العالم سارعوا إلى تهنئة جونسون، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن ذلك لا يعني أن صداما بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لن يقع، فماكرون على سبيل المثال لن يتردد في ابلاغ جونسون بأن الصفقة التي عقدتها سلفته تيريزا ماي هي الوحيدة المطروحة على الطاولة، وانها غير قابلة لإعادة التفاوض.



كما أعرب ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن أمله في أن يعمل كلا الجانبين بشكل بناء ويحرصا على تسهيل التصديق على اتفاق الانسحاب في اشارة إلى

الاتفاقية المبرمة مع ماي.



من جانبه، نشر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية رسالة أرسلها إلى جونسون كتب فيها أنه يأمل في العمل معا بأفضل طريقة ممكنة، إلا أن خليفته أورسولا فون دير لين اشارت بشكل واضح عن "الأوقات الصعبة المقبلة"، وأكدت انها ستكون منفتحة على فكرة تمديد إضافي ممكن، ولكن لسبب وجيه.



أبرز ردود الفعل على اختيار جونسون رئيسًا للوزراء

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال ترامب في خطابه "لدينا رجل جيد سيكون رئيس وزراء بريطانيا الآن"، في إشارة إلى جونسون، مضيفاً أنه ذكي وأن الناس يدعونه "ترامب بريطانيا".

كما استطرد ترامب قائلاً إن الناس في بريطانيا "يحبونني هناك، هذا ما أرادوه، هذا ما يحتاجونه، وسينجز الأمر. بوريس جيد، وسيقوم بعمل جيّد".

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وهنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جونسون، مشددة على أنها تريد مواصلة الصداقة الوثيقة مع بريطانيا، وقالت على تويتر بواسطة المتحدثة باسمها أولريكي ديمر "أهنئ بوريس جونسون وأتمنى

تعاونا جيدا. على بلدينا الاستمرار في البقاء متحدين بصداقة وثيقة".

وهنأت ايضا الرئيسة المقبلة للمفوضية أورسولا فون دير ليين جونسون معلنة "أتطلع إلى إقامة علاقة عمل جيدة معه". لكنها أضافت "هناك العديد من المسائل المختلفة والصعبة ينبغي معالجتها معا" محذرة من "تحديات تنتظرنا".

ومع الأخد في الاعتبار أن جونسون يفضل عقد صفقة مع أوروبا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي تم التفاوض فيها في شهر مايو الماضي، كما أنه ملتزم بالمغادرة دون صفقة في 31 أكتوبر المقبل، إذا لزم الأمر وفي ضوء أن جونسون لا يحظى بأغلبية في مجلس العموم، وحزبه منقسم بشأن طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى حزب العمال المعارض لإسقاطه واجراء انتخابات عامة مبكرة، تبدو مهمة جونسون بالغة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة.

وأصبح وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الرئيس الجديد للحكومة في بلاده بعد فوزه على منافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت، في السباق على الظفر بزعامة حزب المحافظين.

وكانت رئيسة الحكومة السابقة، تيريزا ماي، قد عينته وزيرا للخارجية في عام 2016 غير أنه استقال في 2018 احتجاجا على سياستها في ما يتعلق بتدبير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون مرشحا لرئاسة الوزراء بعد ديفيد كاميرون عام 2016 لأنه القائد الأبرز في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه انسحب في آخر لحظة، بعدما تخلى عنه زميله، وزير العدل، مايكل غوف، ورشح نفسه لكنه خسر في نهاية المطاف.

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