بعد فوز " بوريس جونسون " ليلة أمس في انتخابات رئاسة الوزراء بدأ جونسون في اختيار وتشكيل الفريق الجديد للخروج منالاتحاد الاوروبي أوما يسمى بال " بريكست " والذين سيتم الكشف عن اسمائهم قريبا
وكان جونسون قد وعد البريطانيين بالخروج من الاتحاد الاوروبي نهاية اكتوبر المقبل سواء باتفاق مع الاتحاد الاوربي اوحتى من غيره
وكان تعهده هذا قد صعد الموقف لمواجهة الاتحاد الاوربي
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني الجديد يشكل فريق البريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.