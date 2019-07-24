رئيس الوزراء البريطاني الجديد يشكل فريق البريكست

بعد فوز " بوريس جونسون " ليلة أمس في انتخابات رئاسة الوزراء بدأ جونسون في اختيار وتشكيل الفريق الجديد للخروج من

الاتحاد الاوروبي أوما يسمى بال " بريكست " والذين سيتم الكشف عن اسمائهم قريبا

وكان جونسون قد وعد البريطانيين بالخروج من الاتحاد الاوروبي نهاية اكتوبر المقبل سواء باتفاق مع الاتحاد الاوربي اوحتى من غيره

وكان تعهده هذا قد صعد الموقف لمواجهة الاتحاد الاوربي