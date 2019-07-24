تحضر المستشارة أنجيلا ميركل، رئيسة الوزراء الألمانية، اليوم الأربعاء، عددًا من المؤتمرات بمناسبة الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية وذلك في بولندا.
وتشارك العديد من الدول التي تجمعهم شراكة مع ألمانيا أيضًا وهي دول أوروبا الشرقية (أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا)".
وحينما سئل المتحدث الرئاسي البولنديلماذا لم تدعُ بولندا المستضيفة لهذ المؤتمر روسيا للحضور اليوم، كان الرد أن روسيا ليست عضوًّا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل في مؤتمر بمناسبة ذكرى الحرب العالمية الثانية.. وتساؤلات عن غياب روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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