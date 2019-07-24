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إصابة 25 شخصًا إثر انقلاب حافلة سياحية في تركيا

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أصيب 25 شخصا على الأقل إثر انحراف حافلة كانت تقل سياحا من بولندا وروسيا والنرويج عن الطريق ثم انقلابها بالقرب من منتجع كيمير السياحي في

محافظة أنطاليا .
ونقلت شبكة إيه بي سي الأمريكية اليوم الأربعاء عن تقارير إعلامية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات في منتجع كيمير وبلدة كوملوكا المجاورة من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن معظم المصابين هم سياح من بولندا كما أن اثنين منهم حالتهما خطيرة.
ولم تتضح بعد أسباب وملابسات وقوع الحادث .

 

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