تايوان تدعو الصين إلى التخلي عن استخدام القوة

حثت تايوان بكين على التخلي عن استخدام القوة لتحسين العلاقات عبر مضيق تايوان " بعد تأكيدها على عدم التخلي عن استخدام القوة.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، الذي يشرف على سياسات الجزيرة تجاه الصين في بيان، اليوم الأربعاء، "نحث بكين على التخلي عن استخدام القوة لتحسين العلاقات عبر مضيق تايوان والتعامل بعقلانية مع قضايا هونج كونج".

جاءت تصريحات المجلس بعد ساعات من إصدار الصين أحدث تقرير عسكري، قالت فيه بكين إن الانفصاليين في تايوان هم "أخطر تهديد مباشر" على السلام في مضيق تايوان.

وكانت الصين قد ذكرت في تقرير دفاعي جديد نشر اليوم الأربعاء أنها "لن تتخلى عن استخدام القوة" في خطتها الرامية لإعادة الوحدة مع تايوان، كما حذرت من جهود الاستقلال في منطقتي التبت وشينجيانج.

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وجاء في التقرير أن "إعادة الوحدة بشكل كامل لتايوان مع الصين يخدم المصالح الأساسية للصين" وضروري لتحقيق التجديد الوطني.

وأضاف: "يجب أن تجمع الصين شملها وستفعل ذلك.. نحن لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير اللازمة".

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