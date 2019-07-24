بعد اختراق مجالها الجوي.. سول تتحدث عن اعتذار روسي وموسكو تنفي

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن روسيا أعربت عن "أسفها العميق" إزاء اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المكتب القول إن موسكو أبلغت كوريا الجنوبية بأن خللاً فنياً تسبب، على الأرجح، في الحادث.

وقال يون دو هان إن، المتحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية: "روسيا قالت إن وزارة الدفاع لديها ستجري على الفور تحقيقاً وتتخذ الخطوات اللازمة"، مضيفاً أنه تم توصيل الرسالة عبر ملحق عسكري روسي، أمس الثلاثاء.

بيد أن السفارة الروسية في كوريا الجنوبية نفت اليوم، أن تكون موسكو قد قدمت اعتذاراً بشأن اختراق المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم السفارة، دميتري بانيكوف، في تعليقات أوردتها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء: "الجانب الروسي لم يقدم أي اعتذار رسمي".

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وأضاف بانيكوف: "لقد اطلعنا على التقارير الإعلامية الكورية الجنوبية التي قالت إن ملحقاً عسكرياً (قدم الاعتذار) ... يمكننا القول إنها (التقارير) تحتوي على أشياء عديدة ليس لها صلة بالواقع".

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وكانت طائرة حربية روسية دخلت المجال الجوي الكوري الجنوبي مرتين خلال فترة قصيرة أمس الثلاثاء، ممّا دفع سلاح الجو الكوري الجنوبي إلى الدفع بطائرات حربية وإطلاق نيران تحذيرية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء، إن الجيشين الصيني والروسي نظما أول دورية جوية مشتركة لهما في شمال شرق آسيا. وأوضح أن طائرات هذه الدورية التزمت بالقانون الدولي ولم تنتهك المجال الجوي لدول أخرى.