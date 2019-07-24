ردود الفعل الدولية على اختيار جونسون رئيساً لوزراء بريطانيا

انهالت التهاني على بوريس جونسون، بعد أن فاز بالتصويت على زعامة حزب المحافظين، ليصبح بالتالي رئيس الوزراء البريطاني المقبل، إلا أن الاتحاد الأوروبي حذر من أوقات صعبة بشأن "بريكست".

فيما يلي بعض ردود الفعل من بريطانيا وخارجها على فوز جونسون:

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر "تهانينا لبوريس جونسون لفوزه برئاسة وزراء المملكة المتحدة. سيكون عظيماً!"، مضيفاً أنه معجب بجونسون بشكل كبير.

وهنأت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين جونسون معلنة، "اتطلع إلى إقامة علاقة عمل جيدة معه"، مضيفة "هناك العديد من المسائل المختلفة والصعبة ينبغي معالجتها معا" محذرة من "تحديات تنتظرنا".

من جهته، أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه في تغريدة "نتطلع إلى العمل بشكل بناء مع رئيس الوزراء بوريس جونسون حين يتسلم مهامه، من أجل تسهيل إبرام اتفاق الانسحاب وإنجاز بريكست منظم".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو خلال مؤتمر صحافي، إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر "طلب مني نقل تهانيه إلى بوريس جونسون".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أهنئ بوريس جونسون وسأتصل به عندما يصبح رئيساً للوزراء رسمياً".

أما نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، فقال "نتمنى التوفيق لبوريس جونسون".

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وهنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جونسون، مشدّدة على أنها تريد مواصلة "الصداقة الوثيقة" مع بريطانيا.

وفي أوتاوا، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مخاطباً جونسون "أتطلع إلى العمل معكم للحفاظ على روابط الصداقة الوثيقة بين كندا والمملكة المتحدة، وزيادة تجارتنا وخلق المزيد من فرص العمل لمواطني بلدينا".

وقال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض "فاز بوريس جونسون بدعم أقل من 100 ألف من حزب المحافظين من خلال وعده بخفض الضرائب على أغنى الأغنياء، مصوراً نفسه على أنه صديق المصرفيين ويسعى إلى خروج مؤذ من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".

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وكتب زعيم حزب "بريكست" البريطاني نايجل فاراج على تويتر "أتمنى لبوريس جونسون كل التوفيق كرئيس للوزراء في تعهده القاطع بشأن تنفيذ بريكست في 31 أكتوبر".

وقال إن الحسم في هذه المسألة "لا يتعلق ببريكست فقط بل بمستقبل حزب المحافظين كذلك. هل لديه الجرأة ليلبي مطالب البلاد".

وقالت كارولين فيربرن المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطاني، أكبر منظمة أرباب عمل في البلد وتمثل نحو 190 ألف شركة ومؤسسة، "يجب على رئيس الوزراء الجديد عدم التقليل من مزايا وجود اتفاق جيد".

وصرح آدم مارشال المدير العام للغرف التجارية، "الرسالة من مجتمعات الأعمال في أنحاء بريطانيا لبوريس جونسون بسيطة للغاية: لقد انتهى وقت الحملات الانتخابية، ونريد منك أن تبدأ العمل".