كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيمبابوي تشكل فريقًا مشتركًا بين الوزارات لحل أزمة الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشأت زيمبابوي، التي تعاني من نقص الطاقة والوقود المعطل، لجنة مشتركة بين الوزارات لمساعدة وزير الطاقة في إيجاد حلول دائمة للأزمة التي عصفت بالبلاد.

وقالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانجوا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع اليوم الأربعاء إن وزير الطاقة فورتشن تشاسي يزور جنوب إفريقيا حاليًا لإجراء محادثات حول الطاقة مع نظيره الجنوب إفريقي.

وفي مواجهة نقص الطاقة، تستورد زيمبابوي الطاقة من جارتها جنوب إفريقيا، لكن الإمدادات توقفت بسبب الديون.

كما دفعت البلاد مؤخرًا 10 ملايين دولار أمريكي مقابل ديونها البالغة 33 مليون دولار لشركة الطاقة "إسكوم" في جنوب إفريقيا.

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وعلى جبهة الطاقة، أفيد أن وزير الطاقة وتطوير الطاقة موجود حاليًا في جنوب إفريقيا لإجراء مفاوضات بشأن إمدادات الكهرباء مع "إسكوم".

وقالت مونيكا "سيتم إطلاع الأمة على نتائج المفاوضات في الوقت المناسب. وفي غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات للعمل بشكل وثيق مع وزير الطاقة وتنمية الطاقة من أجل تسهيل النهج الجماعي في حل التحديات السائدة في امدادات الطاقة والطاقة ".

وأضافت إن اللجنة تضم وزراء الطاقة والمعلومات والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والمناجم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

كما يرجع نقص الوقود في زيمبابوي إلى نقص العملة الأجنبية في استيراد السلعة، بينما تم تقليص امدادات الطاقة بشدة بسبب انخفاض مستويات المياه في سد كاريبا الذي يوفر المياه لأكبر محطة للطاقة المائية في البلاد، كاريبا.

