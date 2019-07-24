كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة تدعم الإنفاق العسكري العالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تؤكد وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنجريت كرامب-كارنباور التزامها بأهداف الإنفاق العسكري على المدى الطويل، وتقول إن التمويل يجب أن يستمر في الارتفاع من أجل تلبية احتياجات البلاد.

وافق أعضاء الناتو في عام 2014 على هدف التحرك نحو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، على الرغم من أن ألمانيا قد ذكرت بالفعل أنها لا تتوقع تحقيق هذا الهدف. وقد انتقدت الولايات المتحدة إنفاق برلين.

وأبلغت أنجريت، التي تقود أيضًا حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المشرعين بعد أن أدت اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بأنها ملتزمة بتحقيق هدف بنسبة 2٪ وانه يجب أن تصل ألمانيا إلى 1.5٪ بحلول عام 2024، مشيرة الي إن الإنفاق يجب أن يظل معتمد علي مسار متزايد باستمرار.

