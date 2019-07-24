كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتعهد بإسقاط طائرة أمريكية إذا انتهكت المجال الجوي مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء بأنه إذا عبرت طائرة أمريكية أخرى حدود الجمهورية الإسلامية، فسوف يتم إسقاطها أيضًا.

وتأتي الأخبار كرد فعل على قيام الحرس الثوري الإسلامي بتدمير طائرة أمريكية بدون طيار في يونيو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بعد الحادث: "أن لقوات الأمريكية خططت ا لضربة انتقامية ضد إيران، لكنه أوقفها قبل 10 دقائق من بدء العملية".

كما أكد روحاني على أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوترات، ولكنها ستحافظ على النظام في المنطقة.

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وصرح: "لن نسمح لأي شخص بإحداث اضطراب في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، ولكن على أي حال نحن لا نسعى إلى التصعيد والمواجهة العسكرية"، وفقًا لما نقله موقعه الرسمي على الإنترنت.

وأضاف: "أن طهران مستعدة للمفاوضات، ولكن ليس للاستسلام".

ونوه أيضًا: "طالما أكون مسؤولًا عن الواجبات التنفيذية للبلد، فنحن مستعدون تمامًا لإجراء مفاوضات عادلة وقانونية وصادقة لحل المشكلات". ولكن في الوقت نفسه، لسنا مستعدين للجلوس على طاولة الاستسلام تحت اسم المفاوضات".