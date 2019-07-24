كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاعات الجوية السورية ترد على الهجوم الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إطلاق الدفاعات الجوية السورية بعد منتصف الليل عندما تم إطلاق صواريخ إسرائيلية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا، حسبما أفاد مراقب حرب اليوم الأربعاء.

وانطلقت الصواريخ السورية من قصف صاروخي إسرائيلي على مواقع عسكرية للجيش السوري ومقاتلين أجانب متحالفين في تلال تل الحارة وتل الأحمر، إضافة إلى منطقة نبع الصخر بريف درعا، وفقًا لما ذكرته المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقالت جماعة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها بريطانيا إن هناك خسائر مؤكدة.

في غضون ذلك، أبلغت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن الهجوم، قائلة إنه تسبب في أضرار فقط.

جدير بالذكر أنه ليس أول هجوم صاروخي يستهدف سوريا حيث استهدفت هجمات إسرائيلية مماثلة مواقع عسكرية سورية في سوريا.

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وآخر هجوم إسرائيلي كان في 30 يونيو عندما أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية النار على مواقع عسكرية في ريف حمص ودمشق.

واتهمت الحكومة السورية مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل تدعم "الجماعات الإرهابية" في سوريا وأن ضرباتها المتكررة ليست سوى وسيلة لرفع معنويات المتمردين.

وفي هذه الأثناء، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا طوال النزاع المستمر منذ ثماني سنوات، معظمها ضد ما تقوله كانت أهدافًا لجماعات ميليشيا مدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني.

وتقول إسرائيل إنها مصممة على منع إيران من ترسيخ نفسها عسكريًا في سوريا، حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد.