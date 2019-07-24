كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تلمح إلى إمكانية إطلاق سراح السفينة البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الرئيس حسن روحاني أن إيران قد تطلق سراح السفينة البريطانية إذا اتخذت بريطانيا خطوات مماثلة لإطلاق سراح ناقلة نفط إيرانية تم الاستيلاء عليها من جبل طارق في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال روحاني في حديثه اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنتظم، إنه إذا تراجعت بريطانيا عن "أفعالها الخاطئة، بما في ذلك ما فعلوه في جبل طارق، فسوف يتلقون ردا صحيحا من إيران".

وأضاف روحاني أنه بينما لا تسعى إيران إلى نشوب صراع عسكري، فإنها لن تسمح بتهديدات لأمنها في الخليج الفارسي ومضيق هرمز. ووصف استيلاء القوات شبه العسكرية الإيرانية على السفينة يوم الجمعة بانه عمل"محترف وشجاع".

وقد وصف الجانبان اعتراض سفن أحدهما الآخر بأنه "أعمال عدائية" و"قرصنة".

