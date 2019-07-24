كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هاتامي": لم يتم إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن وزير الدفاع الإيراني أمير هاتامي اليوم الأربعاء قوله إنه لم يتم إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية بعد أن قال الجيش الأمريكي إنه اتخذ إجراء ضد طائرتين بدون طيار في الأسبوع الماضي.

قالت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي إن سفينة تابعة للبحرية "دمرت" طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز بعد أن هددت الطائرة السفينة، لكن إيران قالت إنها ليس لديها معلومات عن فقد طائرة بدون طيار.

وكان الجيش الأمريكي قد قال يوم الثلاثاء إن إحدى سفنه قامت بعمل دفاعي ضد طائرة إيرانية ثانية بدون طيار في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، لكنه لم ير الطائرة بدون طيار تدخل الماء.

وقال الحاتمي: "لقد أظهرنا جثة الطائرة الأمريكية بدون طيار التي أسقطناها". "إذا ادعى أي شخص أنهم أسقطوا طائراتنا بدون طيار، أظهر ذلك. وأضاف: "لم يتم إسقاط طائرة بدون طيار من جمهورية إيران الإسلامية ".

