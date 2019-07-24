كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاقيات تعاون بين الإمارات وإندونيسيا في مجال الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم في مجال البتروكيماويات، كما وقع البلدان على اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي في تطوير مشروعات النفط والغاز.

وكان ولي عهد أبو ظبي وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، في زيارة دولة، وعقد جلسة محادثات مع ويدودو.

وتناولت جلسة المحادثات سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت شركة "مبادلة" الإماراتية في بيان أنها وقعت مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال البتروكيماويات في إندونيسيا، مع كل من شركة "أو إم في"، والشركتين، "بي تي شاندرا آسري للبتروكيماويات"، و"بي تي شاندرا آسري بيركاسا" الرائدتين في قطاع البتروكيماويات في إندونيسيا.

ووقع الاتفاقية مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة "مبادلة"، والدكتور راينر سيلي، الرئيس التنفيذي لـ"أو إم في"، وإروين سيبوترا، رئيس مجلس الإدارة في كلٍ من "بي تي شاندرا آسري للبتروكيماويات"، و"بي تي شاندرا آسري بيركاسا".

وتؤكد مذكرة التفاهم عزم "مبادلة" على استكشاف الفرص المتاحة للتعاون في مجال البتروكيماويات في إندونيسيا، حيث ستعمل الشركات الموقعة على الاتفاقية على تشكيل مجموعات عمل لتحديد جدول إطار مشترك لتقييم الفرص.

اتفاقية أدنوك وبيرسيرو

وفي السياق ذاته، وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بي تي برتامينا (بيرسيرو)"، شركة الطاقة الإندونيسية، اليوم اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي الشامل تهدف لاستكشاف فرص التعاون في مختلف مجالات قطاع النفط والغاز في كل من دولة الإمارات وإندونيسيا والعالم.

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ووقع الاتفاقية، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ونيك ويدياواتي، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة "برتامينا".

ووفقا للاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي، سيقوم الطرفان بتقييم فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوزيع وبيع المشتقات البترولية، والتكرير والبتروكيماويات. ويغطي نطاق المشاريع قيد الدراسة المشاركة في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات بالإضافة إلى أعمال التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات وفرص بيع الوقود بالتجزئة في إندونيسيا.

كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف أشكال التعاون الاستراتيجي في الفرص المتاحة في مجالات النقل والتجارة والتخزين في كل من دولة الإمارات وإندونيسيا والعالم.

وتعد "برتامينا" شركة طاقة مملوكة للدولة في إندونيسيا، وتدير أعمالا متكاملة تشمل كافة مجالات ومراحل قطاع الطاقة في إندونيسيا، كما تعمل على توسعة وتعزيز حضورها في الخارج.

وتنتج الشركة وتوزع منتجات الطاقة مثل الوقود ومواد التشحيم والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات. وتمتلك "برتامينا"، حالياً ست مصافي لتكرير النفط في إندونيسيا بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.1 مليون برميل يومياً، كما تقوم في الوقت ذاته بتطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة من عدد من الموارد المحتملة في إندونيسيا.

وقال الجابر: "تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، يسرنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي مع "برتامينا" والتي تهدف إلى البناء على علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا الصديقة، التي تمتلك قاعدة صناعية واسعة وتمثل إحدى أسواق الطاقة التي تشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص التعاون المهمة بين "أدنوك" و"برتامينا" وتطوير المشاريع التي تحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة".

من جانبها، قالت نيك ويدياواتي: "تخطط "برتامينا" لزيادة طاقتها التكريرية من خلال إضافة مليون برميل إلى سعتها اليومية من خلال تنفيذ مشاريع الخطة الرئيسية لتطوير المصافي والمصافي محلياً. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع أدنوك ستكون إنجازاً مهماً لشركة "برتامينا" لتأمين إمدادات الطاقة من الخارج. ولا شك بأن اهتمام أدنوك بالمشاركة في قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يعد أمراً مهماً لدعم "برتامينا" في ضمان توفير الطاقة للشعب الإندونيسي".

وستجتمع مجموعات العمل من كلا الجانبين خلال الأشهر المقبلة لتقييم وتحديد المجالات الرئيسية للتعاون الاستراتيجي عبر محافظ الأصول والمشروعات الواسعة لكلتا الشركتين. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على خيارات تعاون محددة لتنفيذها بحلول نهاية عام 2019.