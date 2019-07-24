كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجن ثلاثة مسلمين سُنة بتهمة قصف مسجد شيعي بأستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدرت أحكام بالسجن لمدة 16 و22 سنة على ثلاثة رجال من المسلمين السنة بتهمة الانخراط في عمل إرهابي بإحراق مسجد شيعي في مدينة ملبورن الأسترالية قبل ثلاث سنوات.

وقد اتهمت هيئة محلفين بالمحكمة العليا لولاية فيكتوريا عبد الله شعراني وأحمد محمد وحاتم مخيبر في مايو بتفجير مركز الإمام علي الإسلامي في ديسمبر 2016. ولم يصب أحد في الهجوم.

وأوضح القاضي أندرو تيني اليوم الأربعاء إن هدفهم كان "توجيه ضربة للمسلمين الشيعة وترويعهم".

وأدين الشعاراني ومحمد أيضًا بمحاولة ارتكاب عمل إرهابي بسبب محاولة فاشلة لإحراق المسجد قبل أسبوعين. وحُكم على كل منهما بالسجن 22 عامًا ومخيبر بالسجن 16 عامًا.

