كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أكثر من 60 شخصًا وتشريد مئات الآلاف بسبب الفيضانات في بنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون حكوميون: "أن فيضانات شديدة أسفرت عن مقتل 61 شخصا على الأقل وتشريد حوالي 800 ألف وغمرت آلاف المنازل في ثلث بنجلادش بعد أسبوعين من الأمطار الموسمية الغزيرة".

ويعاني ما يقرب من 3 ملايين شخص من الفيضانات، وهي الأسوأ منذ عامين، وفقًا لوزارة إدارة الكوارث والإغاثة.

وعندما بدأت مستويات المياه في الانحسار، أعربت السلطات عن قلقها إزاء تفشي الأمراض المعدية في البلاد التي يزيد عدد سكانها على 160 مليون نسمة.

وقال شاه كمال سكرتير وزارة إدارة الكوارث والإغاثة: "أن منطقة تضررت من الفيضانات على بعد 130 كيلومترا (مع تراجع مياه الفيضان في أنحاء البلاد، وهناك احتمال لتفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه). 81 ميلا) من العاصمة دكا.

وقال "لهذا السبب نقوم بإنشاء محطات لمعالجة المياه في المناطق المتضررة من الفيضانات على سبيل الأولوية".

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وقال كمال إن الحكومة خصصت 45.80 مليون تاكا (543684 دولار) لمساعدة الناس على إعادة بناء المنازل.

وقال اثنان من مسؤولي وزارة الزراعة إن التقديرات الأولية تشير إلى أن المزارعين فقدوا منتجات زراعية تزيد قيمتها على 40 مليون دولار.

وقال أحد المسؤولين: "ستكون الخسائر أعلى بكثير عندما نحصل على قائمة كاملة من مختلف المناطق المتأثرة بالفيضانات".

ودمرت الفيضانات حوالى 9 كم من السدود و172 كم من الطرق وما يقرب من 250 من الجسور والقنوات، وذلك وفقا لتقييم أولي أجرته وزارة إدارة الكوارث والإغاثة.

وقالت السلطات إن عدد القتلى الأخير يصل إلى 100 عدد القتلى في هطول الأمطار خلال الأسبوعين الماضيين في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا. ثلاثون آخرون في عداد المفقودين في جميع أنحاء نيبال.

