كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. مدمرة صينية تدخل المياه الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت المدمرة الصينية إلى مدينة سانت بطرسبورج الروسية للمشاركة في عرض القوات البحرية الرئيسي لهذا العام.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن السفينة الحربية الصينية رست عند ضفة الملازم شميدت في سانت بطرسبورج واستقبلتها القيادة العسكرية للمنطقة وقاعدة لينينغراد البحرية.

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ويمكن للجميع الركوب على متن السفينة الصينية، فستفتح أبوابها للمواطنين في كل من يومي 26 و27 يوليو.

كما ستشارك السفينة الهندية "تاركاش" في عرض القوات البحرية وكذلك سيتمكن السياح من ركوبها أيضا.

وستتم بروفة العرض الرئيسية يوم 25 يوليو أما العرض نفسه فسيتم يوم 28 يوليو.