كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تحتج على خطة اليابان "الخطيرة" لإسقاطها من قائمة التجارة السلسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجت كوريا الجنوبية يوم الاربعاء على خطة يابانية لحذفها من قائمة الدول التي تواجه قيودا تجارية دنيا قائلة انها ستقوض تعاونها الاقتصادي والأمني المستمر منذ عقود وتهدد التجارة الحرة.

وتأتي المراجعة المزمعة لليابان لقانون يقضي بنزع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء المزعومة وسط خلاف عميق بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب وبعد أن شددت اليابان القيود المفروضة هذا الشهر على صادرات مواد التكنولوجيا الفائقة المستخدمة في صنع رقائق الذاكرة إلى كوريا الجنوبية وعرض لوحات.

وقالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية في بيان إن إزالة اليابان لكوريا الجنوبية من القائمة سيقوض شراكتها الاقتصادية والأمنية.

وطلبت من اليابان إلغاء الخطة، مشيرةً إلى المخاوف بشأن الاضطرابات الأوسع نطاقًا في سلاسل الإمداد العالمية التي تضم صناع شرائح وشاشات كورية جنوبية.

وقال "سونج يون مو" وزير الصناعة الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي: "إنها مسألة خطيرة للغاية تهز أساس الشراكة الاقتصادية بين كوريا الجنوبية واليابان والتعاون الأمني في شمال شرق آسيا الذي تم الحفاظ عليه وتطويره لأكثر من 60 عامًا".

وقال سونغ: "أن إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول يخالف المعايير الدولية ونحن قلقون بشأن تأثيرها السلبي الخطير على سلاسل القيمة العالمية والتجارة الحرة".

ومن المقرر أن تتخذ اليابان قرارًا بشأن مراجعة قائمتها بعد استطلاع الرأي العام، الذي كان من المقرر إجراؤه بحلول اليوم الأربعاء.

وصرح وزير التجارة الياباني هيروشيغ سيكو للصحفيين بأن اليابان سوف "تتقدم بثبات" في عملية الإزالة، مضيفًا أن كل دولة يمكنها اتخاذ قرارها بشأن القائمة البيضاء.

Advertisements

وجاءت القيود في الوقت الذي اشتكت فيه اليابان من تآكل الثقة مع كوريا الجنوبية بعد أن قضت محكمة كورية جنوبية العام الماضي بأن الشركات اليابانية اضطرت إلى دفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في المصانع اليابانية أثناء احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى عام 1945.

وتعتقد اليابان أن القضية قد تم حلها بموجب معاهدة عام 1965 وأن قرار المحكمة انتهك القانون الدولي.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن العلاقات مع كوريا الجنوبية في حالة "شديدة الشدة".

وكثفت كوريا الجنوبية الجهود الدبلوماسية لحمل اليابان على إلغاء ضوابطها التجارية، وطلبت من الولايات المتحدة المساعدة، رغم أنها لم تتسرع في التدخل.

وناقش وزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ - واه المشكلة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في سول اليوم الأربعاء.