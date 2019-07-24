كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرواتيا: إصابة 3 جنود في هجوم بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الكرواتية انه اصيب ثلاثة جنود كروات يخدمون في أفغانستان في هجوم شنه انتحاري على قافلتهم.

صرح وزير الدفاع دارمير كرستشيفيتش للصحفيين اليوم بأن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة فى الرأس ومازالت حياته في خطر، بينما تعد اصابة الاثنان الآخران غير خطيرة.

وأوضح المسؤولون إن الجنود كانوا في قافلة صباح الأربعاء بالقرب من قاعدة عسكرية على مشارف كابول عندما صدم المهاجم دراجته النارية في إحدى المركبات. ولم يتضح على الفور ما حدث للمهاجم.

وأضاف كرستيفيتش إن الجنود تتراوح أعمارهم ما بين 27 و32 عامًا "وأن هذا كان حادثًا معزولًا وأن جميع الجنود الكرواتيين الآخرين في أمان".

يوجد 99 جنديًا كرواتيًا يعملون في البعثة الدولية في أفغانستان.

