كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الجيش اليمني: نحقق انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي في جميع جبهات القتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد عبده مجلي، المتحدث باسم الجيش اليمني، إننا نحقق انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي في جميع جبهات القتال.

وأكد "مجلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، العمليات العسكرية مستمرة للسيطرة على باقي المدن اليمنية.

وتابع: "أننا نبذل كل الجهد لإيصال المساعدات لأبناء الشعب اليمني".

