عاجل.. اعتقال رئيس الأركان وعدد من قادة الجيش في السودان

أقدمت أجهزة الاستخبارات العسكرية في السودان، اليوم الأربعاء، على اعتقال عدد من كبار قادة الجيش في البلاد.
وبحسب الـ”بي بي سي”، فإن من بين الضباط المعتقلين رئيس هيأة الأركان، اللواء هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات، اللواء نصر الدين عبد الفتاح.
ولم تتضح بعد أسباب تلك الاعتقالات، حسب المصدر ذاته.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، تحدث لـ”بي بي سي”، في وقت سابق، عن ضلوع ضباط كبار في الجيش في فض اعتصام القيادة العامة، في مطلع الشهر الماضي، الذي أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين، خلال احتجاجات تطالب بحكومة مدنية.
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