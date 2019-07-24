المدرب الألماني لمنتخب نيجيريا يكشف حقيقة مفاوضاته مع الجامعة لخلافة رونار وتدريب “الأسود”

بعد أن ربطته العديد من التقارير النيجيرية والفرنسية بالمنتخب المغربي لكرة القدم، نفى الألماني غيرنوت روهر، مدرب المنتخب النيجيري لكرة القدم، صحة الأنباء التي تتحدث عن دخوله في مفاوضات مباشرة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تدريب “أسود الأطلس” خلفا للفرنسي المستقيل، هيرفي رونار.

وقال روهر، في تصريحات صحفية، نقلتها مجموعة من المواقع النيجيرية، اليوم الأربعاء، إنه تفاجأ هو الآخر بهذه الشائعات التي ربطته بتدريب المنتخب المغربي، وعزمه فك ارتباطه مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

وصرح قائلا: ” لا أفكر حاليا في تدريب أي منتخب آخر غير نيجيريا، لدي عقد مع المنتخب لسنوات أخرى، ومازالت هناك مجموعة من الأهداف التي علي أن أحققها مع المنتتخب”.

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وأضاف: ” لقد تحدثوا عن مفاوضات من أجل تدريب المنتخب المغربي، لم أجري أي مفاوضات ولم أتلق أي اتصال من الجامعة الملكية المغربية لكرى القدم بهذا الخصوص”.

المدرب الألماني، أكد أيضا، بأنه لم يتلق أي اتصال من الاتحاد الغابوني، لتدريب “الفهود”، كما أوردت ذلك مجدموعة من التقارير.

وتمكن روهر، من قيادة منتخب ” نسور نيجيريا” للفوز ببرونزية كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت في مصر، بعد أن فاز في مباراة الترتيب على تونس، بهدف دون رد.