مخرج كليب “إنساي” يكشف سبب حضور لمجرد أكثر من رمضان في الكليب

كشف المخرج المصري حسام الحسيني، المشرف على كليب لمجرد ورمضان “إنساي”، مؤخرا، سبب تواجد لقطات سعد أكثر في الكليب رغم أن الأغنية من انتاج الفنان مصري.
وصرح الحسيني لموقع “فوشيا” المصري، أن محمد رمضان طلب التكثيف من لقطات سعد لمجرد بنفسه، وذلك لعلاقة الصداقة الكبيرة التي تجمعهما.
وتحدث المخرج المصري عن النجاح الكبير الذي حقق كليب ” إنساي”، معتبرا أن شعبية سعد لمجرد كانت سببا في انتشار العمل في دول بأسيا وأمريكا وأوروبا.
ويواصل كليب لمجرد حصد الملايين من المشاهدات، إذ وصل عدد مشاهداته إلى أزيد من 33 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.
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