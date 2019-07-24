بالشتم والبصق..فلسطينيون يطردون سعوديا يزور الاحتلال ضمن وفد إعلامي عربي- فيديو

فيديو: حمزة مصباح

إثر إشادته بديمقراطية الاحتلال، عبر تصريح لفائدة إذاعة إسرائيلية، قال فيه “أحب إسرائيل كثيرا”، هاجم فلسطينيون، أمس الإثنين، إعلاميا سعوديا، وطردوه من باحات المسجد الأقصى، وأسواق مدينة القدس المحتلة، بالشتم والبصق على وجهه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر فيها الإعلامي وحوله عدد من الفلسطينيين، يرجمونه، وينعتونه بـ “العميل المطبع” مع الاحتلال، مطالبين إياه بالابتعاد عن باحات المسجد الأقصى، والصلاة في كنيس اليهود.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، أول أمس الأحد، أنها ستستضيف، خلال الأسبوع الجاري، وفدًا من ستة صحافيين عرب، من العراق والأردن ومصر، إضافة إلى السعودية، ما استنكرته نقابة الصحفيين الفلسطينيين، التي طالبت بمحاسبة كل صحافي يشارك في مثل هذه الزيارات، التزاما بقرارات ومبادئ الاتحاد العام للصحفيين العرب.