روح البسطاوي تبكي طاقم فيلم “تازة” أثناء عرضه لأول مرة بالمغرب -فيديو

فيديو:عبد الله آيت شريف

لم يتماسك طاقم فيلم “تازة” للمخرج الكندي دانييل جرفي، نفسهم، بعد عرض الفيلم لأول مرة بالمغرب أمس الثلاثاء، ونزلت دموعهم عند تذكر روح الفنان محمد البسطاوي ومن شارك في الفيلم، وتوفي قبل مشاهدته.

وعرض فيلم “تازة” بحضور مخرجه، دانييل جرفي وزوجته كرستين، والفنانة لطيفة أحرار، في الهواء الطلق، ضمن أنشطة المهرجان الدولي لسينما التنوع بتازة.

وكشف عبد اللطيف الجزاري، مؤسس مجموعة الكواكب المشهورة في تازة والتي تتمحور حولها القصة الفيلم، تفاصيل وأحداث العمل في حديثه مع “اليوم 24”.

وعبر الجمهور الذي حضر الفيلم، عن فخره بحمل الفيلم لاسم مدينة تازة وتصويره بالمناطق التابعة لها والنواحي، منوهين بالمهرجان الدولي لسينما التنوع الذي يسلط الضوء على مدينتهم.

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وقام بتشخيص الأدوار الرئيسية للفيلم كل الممثل محمد البسطاوي ولطيفة أحرار، إلى جانب الممثلة أمل سيطا والممثل رشيد الهمص.

واستطاع الممثل رشيد الهمص إقناع المخرج الكندي أن يختار المغرب بدلا من المكسيك لينجز سنة 2008 فلاش باك شريطه “الأمر 13139”.

وقرر دانيال جرفي، أن يعود رفقة زوجته كريستين والممثل الهمص لتصوير شريط “تازة” باختياره مواقع بمدن تازة وكرسيف، والمناظر الجبلية للأطلس المتوسط وسهول الغرب المحاذية للريف.