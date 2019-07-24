حادثة سير خطيرة بين مراكش وأكادير.. اصطدام سيارات واشتعال النيران وتفحم جثة سائق وإصابة آخرين- فيديو

شهد الطريق السيار، الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير حادث سير رهيب، ليلة أمس الثلاثاء/الأربعاء بعد اصطدام عدد من العربات، واشتعال النيران فيها، ما أودى بحياة شخص في مكان الحادث، وإصابة اثنين آخرين.

ووقع الحادث قرب المنحدر الشهير في منطقة أمسكرود على الطريق السيار، والذي يعتبر جحيما يتربص بالسائقين بعد توالي الحوادث المميتة، التي يكون مسرحا لها منذ افتتاح الطريق السيار، قبل 8 سنوات.

وفي تصريح “لليوم 24″، أكد مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير، عبد العزيز الرماني، أن الحادث أدى إلى احتراق كامل، وتفحم جثة أحد الضحايا، فيما أشار إلى أن إصابة الاثنين الآخرين “طفيفة”، نافيا ما تم تداوله بخصوص وقوع وفاة ثانية.

ونجمت “المحرقة” الجديدة في أمسكرود عن اصطدام عنيف بين شاحنة كبيرة محملة بالدقيق، وسيارة خفيفة من جهة، وشاحنة محملة بالتبن من جهة ثانية، ما أدى إلى نشوب حريق مهول، وقع ضحيته أحد السائقين، الذي تفحمت جثته، فيما أصيب آخرون إصابات خطيرة نقلو على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي.

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كما أدى الحادث إلى اشتعال النيران في كامل هياكل الشاحنتين، والسيارة، ما تسبب في إغلاق الطريق السيار أمام حركة المرور لفترة طويلة، قبل أن تحل في عين المكان عناصر السلطات المحلية، والدرك الملكي، حيث فتحت تحقيقا في النازلة، انتهى بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى المذكور .