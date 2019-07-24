حمد الله يبهر في أول حصة تدريبية مع النصر السعودي

أبدى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف النصر السعودي لكرة القدم، تعطشه لخوض موسم جديد مع فريقه، بنفس توجه الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة “الرياضية السعودية”، اليوم الأربعاء، أن حمد الله أظهر جاهزية كبيرة في أول حصة تدريبية، يخوضها مع الفريق بعد 68 يوما.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن صاحب 28 عاما، قدم أداء لافتا خلال الحصة الأولى التي أجراها النصر، أمس الثلاثاء، بمدينة أوفير في البرتغال، علما أن حمد الله التحق بالمجموعة أول أمس الاثنين.

يذكر أن المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، ساهم في تتويج فريقه بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الموسم الماضي، بأهدافه الحاسمة، التي بلغت سقف 35 هدفا، ومنحت حمد الله لقب الهداف.