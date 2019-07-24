ديبالا يضع شرطا للرحيل عن يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، ان النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، أبدى استعداده للرحيل عن يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن يوفنتوس ينتظر وصول ديبالا إلى مدينة تورينو يوم الأحد المقبل بعد نهاية إجازته، بينما يدرس ماوريسو ساري المدرب الجديد لليوفي، كيفية تطوير إمكاناته، لتتناسب مع رؤيته الفنية، موضحة أن اللاعب بالرغم من ذلك، قد يرحل عن الفريق.

وأضافت أن ديبالا يفكر جديًا في اتخاذ قرار الرحيل عن يوفنتوس وخوض تجربة جديدة، موضحة أن الجوهرة لن يعارض فكرة الرحيل، بشرط أن يرحل إلى نادٍ لديه نفس الطموح المتواجد في يوفنتوس.

ولفتت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس ينتظر وصول ديبالا وسماع تأكيد رغبته في الرحيل عنه.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ديبالا يعد هدفا رئيسيا لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.