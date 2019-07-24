عرابة: مناشدة بالبحث عن الشابة مي نصار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة الشابة مي نصّار (17 عاما) من مدينة عرابة البطوف الأهالي بمساعدتها في أعمال البحث عن ابنتها التي شوهدت آخر مرّة يوم الخميس الموافق 18.7.2019 في ساعات المساء المتأخّرة، وفقد آثارها منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى مواصفات الشابة "نحيفة، طولها 167 سم، شعرها أشقر اللون، عيناها بُنّيتان".

وطلبت العائلة كلّ من يعرف أي معلومة عن الشابة المفقودة التّوجّه إلى عائلتها في عرابة البطوف.