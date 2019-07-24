إصابتان إحداهما حرجة في حادث طرق قرب مفرق البروة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث دهس على شارع رقم 85 بمحاذاة مفرق البروة، اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن دراجة نارية صدمت عابر سبيل، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح متوسطة بينما الآخر بالحرجة.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للمصابين، وأجرى عمليات الإنعاش للمصاب بجروح حرجة.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.