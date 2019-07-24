شكرا لقرائتكم خبر عن العمودي يفتتح خزانات للوقود ومحطة الميناء التابعة لشركة النفظ بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

تماشياً مع توجهات وخطط محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، افتتح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، صباح اليوم الأربعاء بمدينة المكلا، خزانات الوقود ومحطة الميناء التابعتين للشركة ، في سياق المرحلة الأولى لتطوير وزيادة السعة التخزينية، لمنشآت شركة النفط .

وأكد الوكيل الفني أن هذه الخزانات التي تم إعادة تأهيلها سوف تستوعب كميات أكبر من مادة الديزل ، فيما سيسهم تدشين المحطة في تزويد الصيادين والقوارب وبعض البواخر بالديزل، وسيتم فصل منشآت النفط التي سبتم تخصيصها لخدمة المحطات والسوق المحلي..

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بدوره اوضح المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري النفط أن منشآت الميناء التابعة لشركة النفط، تحتوي على 8 خزانات بسعة إجمالية تقدر بـ 5000 طن، سيتم استخدامها لمادة الديزل، للإستفادة منها في عملية الخزن الاستراتيجي للمحافظة، وقد قامت الشركة بصيانتها، وستدخل الخدمة ابتداءً من هذا اليوم“.

وأضاف العكبري ان افتتاح محطة الميناء ستقوم بتموين البواخر الواصلة إلى ميناء المكلا بمادة الديزل، وكذلك العباري الواصلة من الدولالمجاورة وهذين المشروعين مهمين للشركة وسيسهمان في زيادة السعة التخزينية والتخفيف من عملية الإختناقات في مادة الديزل، وأيضاً سيرفد الشركة بالعملة الصعبة خلال بيع الكميات بالدولار للبواخر الأجنبية التي ترسى في الميناء .

حضر الافتتاح عدد من مدراء المؤسسات والإدارات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء الإدارات والأقسام بشركة النفط.