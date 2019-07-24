شكرا لقرائتكم خبر عن السعيدي يثمن التدخلات الانسانية والاغاثية للمنظمات الكويتية بحضرموت والان مع التفاصيل

ثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي و الصحراء المهندس هشام السعيدي، التدخلات الانسانية والاغاثية للمنظمات الكويتية بمديريات وادي وصحراء حضرموت .

و اشار الوكيل السعيدي خلال لقائه ،اليوم ، ممثلين من منظمات المجتمع المدني بدولة الكويت الى ان تلك التدخلات تعتبر رافدا ومساندا لجهود السلطة المحلية في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد..مؤكدا ان ذلك يجسد الترابط الاخوي بين الشعبين اليمني و الكويتي.

و ابدى الوكيل المساعد تقديم السلطة المحلية التسهيلات للمنظمات الكويتية و الدولية و المحلية في تنفيذ برامجها و مشاريعها مع التركيز على الاحتياجات الاساسية وفق الاحصائيات المتوفرة لدى السلطة المحلية .

وفي نفس السياق اطلع الوفد الكويتي على عدد من المشاريع التي شاركت عدد من المنظمات الكويتية في تمويلها ، مستمعا من الجهات المنفذة للمشاريع الى شرح عن مستوى الاداء و نسب تحقيقها للاهداف.