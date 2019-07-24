شكرا لقرائتكم خبر عن الهيل: تسريبات نيويورك تايمز جزء بسيط من عمليات قطرية قذرة والان مع التفاصيل

أكد المعارض القطري خالد الهيل، العلاقة الوثيقة التي تربط رجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المرتبط بتفجيرات في مدينة بوصاصو الصومالية، وأمير قطر تميم بن حمد، لافتًا إلى أن تسريبات صحيفة "نيويورك تايمز" التي كشفت وقوف قطر خلف أعمال إرهابية في الصومال "جزء بسيط مما قد تم رصده من عمليات قذرة وموثقة".

وكتب الهيل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "مشكله كلاب أمن الدولة في قطر يعتقدون أنهم أذكياء ويستطيعون تنفيذ أجندتهم من غير محد يعرف أو من غير رد،"، وتابع "خليفة المهندي ضابط مرافق لتميم وبينه، وبين تميم محادثات كثيره يمكن تطلع قريبا".

وشدد "فليتملصوا من التسجيل كما يشاؤون، وأنا متاكد أنه يوجد ما يثبت عكس ادعائاتهم".

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وفي تغريدة أخرى، كتب: "خليفة المهندي مقرب جدا من تميم، وتسريبات نيويورك تايمز ماهي إلا جزء بسيط مما قد تم رصده من عمليات قذرة وموثقة، اعتقد تنظيم الحمدين أنهم نجو منها." مضيفا "بيان قطر غير مهم حبر على ورق، ولن يستطيعو أن يغيروا الواقع المرير أنهم مفضوحون ومدانون".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.

وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

كذلك أفادت الصحيفة بأن المهندي قال لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو في 18 من مايو الماضي، إن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.