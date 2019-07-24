شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال قرقاش رداً على القطري حمد بن جاسم؟ والان مع التفاصيل

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، إلى أن رئيس الوزراء القطري السابق كان دائما سباقا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل، والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا.

ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، على تصريحات لوزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، تضمنت مغالطات قطرية معتادة ضد دول المنطقة، ومنها المملكة العربية السعودية، بعد موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة 500 جندي أمريكي، تزامنا مع التوترات في المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ملاحظة حمد بن جاسم اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر، بحسب تعبيره.

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وكتب قرقاش عبر تويتر: "حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائما سباقا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأميركية إلى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا، ملاحظاته اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر".

ويبدو أن بن جاسم تناسى عدة حقائق، فبلاده تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وهي قاعدة العديد، وتستضيف 10 آلاف جندي أمريكي، فضلاً عن عدة قواعد عسكرية تركية تضم قرابة ٥٠٠٠ جندي تركي، ومئات المستشارين العسكريين، ليس ذلك فحسب، فقطر أصبحت أرضا مستباحة للحرس الثوري الإيراني.

ورغم أن استضافة المملكة لقوات أمريكية على أراضيها هو وضع مؤقت نظرا للوضع الملتهب في الخليج العربي ومضيق هرمز، لكن بن جاسم واصل محاولاته الفاشلة لتأليب الأمور لصالح دويلته.

ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ مايو الماضي، وتفاقم مع تعرُّض ناقلات نفط بالخليج لهجمات اتّهمت الولاياتُ المتحدة إيران بتدبيرها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيراني بإغلاق مضيق هرمز ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.