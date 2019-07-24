شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو شباب وادي حضرموت "الدفعة الثانية" يغادرون الى ميناء الوديعة البري والان مع التفاصيل

غادر صباح اليوم الإربعاء شباب وادي حضرموت (الدفعة الثانية) الى صوب ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت لخدمة ضيوف بيت الله الحرام بالميناء والبالغ عددهم ( 50) متطوع من ضمنهم ( 2 ) رؤساء . وسيمكث الشباب المتطوعون حوالي اسبوع لتقديم الخدمات الأساسية من مشروبات وعصائر ومياة بارده وسبل راحة ضيوف بيت الله الحرام في ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت . الجدير بالذكر أن المتطوعون كان ولايزال لهم الدور الكبير في خدمة ضيوف بيت الله الحرام بصحراء ميناء الوديعة.

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