لاعب عراقي يرفض مواجهة خصمه الاسرائيلي وينسحب من بطولة العالم للمواي تاي

الكناني بلغ نصف النهائي بعدما فاز على لاعب جنوب افريقيا بفارق النقاط 30/25.

وقال رئيس وفد منتخب المواي تاي مصطفى جبار علك في بيان للاتحاد تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لاعبنا مرشح لنيل ميدالية ذهبية ببطولة العالم وكنا نحتاج لموقف رسمي من الدولة العراقية للانسحاب".



ونقل البيان عن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض: "نبارك نجاحات لاعبي المواي تاي في بطولة العالم، ونؤكد لا يمكن التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

وتابع الوزير، أن "الانسحاب أمام لاعب من الكيان الصهيوني وخسارة ميدالية هو انجاز بحد ذاته بالانتصار للقيم والمبادىء وهو اكبر من أية ميدالية او كأس".