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لاعب عراقي يرفض مواجهة خصمه الاسرائيلي وينسحب من بطولة العالم للمواي تاي

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2019-07-24 | 13:21

لاعب عراقي يرفض مواجهة خصمه الاسرائيلي وينسحب من بطولة العالم للمواي تاي

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قرر لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي علي الكناني، الانسحاب من بطولة العالم المقامة في تايلند بعدما أوقعته القرعة مع خصم اسرائيلي في نصف نهائي البطولة.
الكناني بلغ نصف النهائي بعدما فاز على لاعب جنوب افريقيا بفارق النقاط 30/25.

وقال رئيس وفد منتخب المواي تاي مصطفى جبار علك في بيان للاتحاد تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لاعبنا مرشح لنيل ميدالية ذهبية ببطولة العالم وكنا نحتاج لموقف رسمي من الدولة العراقية للانسحاب".


ونقل البيان عن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض: "نبارك نجاحات لاعبي المواي تاي في بطولة العالم، ونؤكد لا يمكن التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

وتابع الوزير، أن "الانسحاب أمام لاعب من الكيان الصهيوني وخسارة ميدالية هو انجاز بحد ذاته بالانتصار للقيم والمبادىء وهو اكبر من أية ميدالية او كأس".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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