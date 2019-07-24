لاعب عراقي يرفض مواجهة خصمه الاسرائيلي وينسحب من بطولة العالم للمواي تاي

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2019-07-24 | 13:21
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قرر لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي علي الكناني، الانسحاب من بطولة العالم المقامة في تايلند بعدما أوقعته القرعة مع خصم اسرائيلي في نصف نهائي البطولة.
وقال رئيس وفد منتخب المواي تاي مصطفى جبار علك في بيان للاتحاد تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لاعبنا مرشح لنيل ميدالية ذهبية ببطولة العالم وكنا نحتاج لموقف رسمي من الدولة العراقية للانسحاب".
ونقل البيان عن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض: "نبارك نجاحات لاعبي المواي تاي في بطولة العالم، ونؤكد لا يمكن التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال".
وتابع الوزير، أن "الانسحاب أمام لاعب من الكيان الصهيوني وخسارة ميدالية هو انجاز بحد ذاته بالانتصار للقيم والمبادىء وهو اكبر من أية ميدالية او كأس".
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