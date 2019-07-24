نائب: حل مجالس الاقضية والنواحي سيخلق فوضى وتجاوزا على املاك الدولة

وقال الخالدي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع النائبة علية الامارة في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن هناك امرا خطيرا وهو يتعلق بقضية الاقضية والنواحي، مشيرا الى انه تم حل الاقضية والنواحي في الاول من اذار وهذه المجالس هي تمثل الدولة تشريعيا وتنفيذيا مما يؤدي الى تجاوزات على املاك الدولة من قبل ضعاف النفوس لان القضاء او الشرطة لاتستطيع ايقاف التجاوز لان مدير الناحية والقضاء هو المسؤول عن هذا الامر حسب القانون رقم 21 ساري المفعول.وتابع ان اجراء الانتخابات في الاول من نيسان المقبل فمتى سيتم تشكيل المجالس المقبلة التي نتوقع ان تستمر لسنة كاملة نتيجة للصراعات والمشاكل السياسية مايعني القائممقامية والنواحي لن يديرها اي طرف وستصبح سائبة وفوضى ادارية في تلك المناطق.

واشار الى موضوع يتعلق بقضية كركوك، وبين ان تشريع القانون يمثل نقلة لرئاسة البرلمان ومجلس النواب على اعتبار ان كركوك هي مفتاح العراق وصمام الامان.

