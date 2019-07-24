نائبة: اعتماد نسبة 1,9 بقانون الانتخابات تعزيز للدكتاتورية السياسية

اعتبرت النائبة عن كتلة "بيارق الخير" علية الامارة، اليوم الاربعاء، أن اعتماد نسبة 1,9 بقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان مؤخرا هو تعزيز لما وصفته بـ"الدكتاتورية السياسية"، داعية رئاسة البرلمان لاعادة النظر فيه.
واضافت أن هذا الامر ايضا لا يخص فقط 1،9 بل حتى 1،7 فهي تسبب نفس الضرر، بالتالي فنحن نؤكد على ضرورة اعتماد خيار 1،4 كي يشارك الجميع في هذه العملية لبناء العراق الجديد.
واوضحت ان من الملاحظات ايضا على هذه النسبة انها تحصر ارادة الدولة بعدد من المواطنين وهذا يضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين واضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات ، ونعمل جاهدين ونطلب من رئاسة المجلس اعادة النظر في التعديل وان نعمل على ان تكون اراءنا موحدة لاعتماد 1،4 لسانت ليغو.
وتابعت اننا نطالب من رئاسة البرلمان واعضاء المجلس ان يتم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية.
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