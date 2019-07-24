نائبة: اعتماد نسبة 1,9 بقانون الانتخابات تعزيز للدكتاتورية السياسية

وقالت الامارة في مؤتمر صحفي مشترك عقدته، اليوم، مع النائب محمد الخالدي في مبنى البرلمان، وحضرته الخليج 365، إن اعتماد 1،9 هو تعزيز للدكتاتورية السياسية من جديد ، وهذا الامر سيعيد على المشهد السياسي نفس القوى المسيطرة على العملية السياسية ، ما يعني عدم اتاحة الفرصة امام القوى الناشئة الجديدة في اخذ دورها في عملية التغيير والبناء والاصلاح في العراق.واضافت أن هذا الامر ايضا لا يخص فقط 1،9 بل حتى 1،7 فهي تسبب نفس الضرر، بالتالي فنحن نؤكد على ضرورة اعتماد خيار 1،4 كي يشارك الجميع في هذه العملية لبناء العراق الجديد.

واوضحت ان من الملاحظات ايضا على هذه النسبة انها تحصر ارادة الدولة بعدد من المواطنين وهذا يضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين واضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات ، ونعمل جاهدين ونطلب من رئاسة المجلس اعادة النظر في التعديل وان نعمل على ان تكون اراءنا موحدة لاعتماد 1،4 لسانت ليغو.



وتابعت اننا نطالب من رئاسة البرلمان واعضاء المجلس ان يتم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية.