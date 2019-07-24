النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران الماضي

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، الاحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، مشيرة الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "كمية الصادرات من النفط الخام حسب الاحصائية النهائية لشهر حزيران الماضي بلغت 105 مليوناً و603 الف و325 برميل، بإيرادات بلغت 6 مليارات و372 مليونا و 817 الف دولار".
واضاف جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليونا و705 الف، بإيرادات بلغت 6 مليارات و157 مليونا و 867 الف دولار".
واوضح جهاد ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.347 دولارا"، لافتا الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
يذكر ان العراق يصدر النفط الخام حاليا من الموانى الجنوبية في البصرة، وبعض الكميات من المنفذ الشمالي من حقول كركوك النفطية.
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