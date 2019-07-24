بالصور.. قميص أسود الرافدين من تصميم 'جيفوفا' الإيطالية

وسيرتدي أسود الرافدين قمصان "جيفوفا" بدءاً من بطولة غرب آسيا المقبلة، حيث ستكون مباراة لبنان أول مواجهة يرتدي فيها الأسود قمصانهم الجديدة.

عقد "جيفوفا" مع الاتحاد سيمتد لسنة واحدة، وستقوم الشركة بتجهيز المنتخبات العراقية بقيمة 225 ألف دولار مجاناً وبعدها سيقوم الاتحاد بتسديد أموال التجهيزات.

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