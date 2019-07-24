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2019-07-24 | 12:59
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كشفت شركة "جيفوفا" الايطالية، النقاب عن قمصان المنتخب الوطني العراقي بعد أن وقعت مع اتحاد الكرة عقداً لمدة عام كامل.
وسيرتدي أسود الرافدين قمصان "جيفوفا" بدءاً من بطولة غرب آسيا المقبلة، حيث ستكون مباراة لبنان أول مواجهة يرتدي فيها الأسود قمصانهم الجديدة.
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عقد "جيفوفا" مع الاتحاد سيمتد لسنة واحدة، وستقوم الشركة بتجهيز المنتخبات العراقية بقيمة 225 ألف دولار مجاناً وبعدها سيقوم الاتحاد بتسديد أموال التجهيزات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قميص أسود الرافدين من تصميم 'جيفوفا' الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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