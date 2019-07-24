بالصور.. احتراق احدى عجلات قوافل الحجاج غرب كربلاء

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن احدى عجلات قوافل الحجاج احترقت غرب كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تماسا كهربائيا في احدى عجلات قوافل الحجاج في منطقة عين التمر - غرب كربلاء، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر انه "تم اخماد الحريق على الفور".

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يذكر ان قوافل نقل الحجاج الى الديار المقدسة مستمرة برا وجوا، حيث بلغ عدد الواصلين منهم 33831 حاجا بواقع 19981 في مكة المكرمة و13850 بالمدينة المنورة.