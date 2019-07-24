الصجري: النزاهة النيابية تدعم وبقوة مطلب القضاء برفع الحصانة عن النواب الفاسدين

أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية علي الصجري، الأربعاء، دعمه و"بقوة" للطلب الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب المتورطين بقضايا فساد، معتبراً ذلك "خطوة كبيرة نحو تطبيق القانون وملاحقة المفسدين وردعهم".
وتابع، أن "لجنة النزاهة النيابية تدعم وبكل قوة وإرادة عراقية خالصة مشروع القضاء على الفساد والمفسدين، وعلى مجلس النواب دعم الجهات القضائية والرقابية وكشف ملفات الفساد وإبعاد المتاجرين بمقدرات الشعب وفضح من يقف وراء خططهم التي من شانها أضعاف البلد وسرقة أمواله".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، أمس الأول الاثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
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