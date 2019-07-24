الصجري: النزاهة النيابية تدعم وبقوة مطلب القضاء برفع الحصانة عن النواب الفاسدين

وأضاف الصجري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "القضاء العراقي كان وما زال صمام أمان وحامياً رئيسياً للشعب والدولة وعلى مجلس النواب العراقي دعم قراره في ملاحقة الفاسدين ودحر مشاريعهم التي لا تقل خطورةً عن الإرهاب الداعشي"، مشيداً بـ"الدور الوطني لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى المساند لبناء الدولة وحماية ممتلكات الشعب".وتابع، أن "لجنة النزاهة النيابية تدعم وبكل قوة وإرادة عراقية خالصة مشروع القضاء على الفساد والمفسدين، وعلى مجلس النواب دعم الجهات القضائية والرقابية وكشف ملفات الفساد وإبعاد المتاجرين بمقدرات الشعب وفضح من يقف وراء خططهم التي من شانها أضعاف البلد وسرقة أمواله".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، أمس الأول الاثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.