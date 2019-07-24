مصدر: العراق غير موافق على مشروع سكة حديد تربطه مع العديد من الدول بينها اسرائيل

كشف مصدر مسؤول، الاربعاء، ان العراق غير موافق على مشروع يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية وصولا إلى العراق، عبر سكة حديد.

ونقلت الاناضول عن المصدر قوله ان "العراق لديه مخطط مستقبلي للربط عبر سكة حديد عبر منافذ الشلامجة الحدودي مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطربيل مع الأردن"، مبينا انها "مجرد مخططات تحتاج لأكثر من 60 مليار دولار لتنفيذها، وهذا المبلغ غير متاح حاليا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العراق لديه موقف ثابت وواضح، ولا يمكن أن يتغير بشأن التطبيع مع إسرئيل بكل أنوعه حتى وإن كان عبر سكك الحديد"، لافتا إلى أن "موقف العراق معروف ولا يمكن أن يتغير بتغير الظروف".

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وفي وقت سابق كشفت صحيفة "ليندا منوحين" العبرية عن مشروع إسرائيلي يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية وصولا إلى العراق عبر سكة حديد.

وقالت الصحيفة في منشور عبر موقع "فيسبوك" "قبل قليل مع وزير الخارجية اسرائيل كاتس وزميلي يوناتن جونين بجانب مشروع السكك الحديدية التي ستربط لين إسرائيل والخليج ثم العراق".

وتوقعت الصحيفة أن "المشروع من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية ويعود بالفائدة على شعوب المنطقة".